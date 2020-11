L’almanacco del 22 novembre 2020

E’ il 327° giorno dell’anno, 47ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 39 giorni.

Santi del giorno

Santa Cecilia (Vergine e Martire) protettrice di musicisti, liutai, poeti e cantanti.

San Pedro Esqueda Ramirez (Martire Messicano)

Santi Filemone ed Appia (Sposi e martiri, discepoli di San Paolo)

Etimologia

Cecilia, dal latino “Caecilius”, il nome, probabilmente di matrice etrusca e di ignoto significato, ebbe larga diffusione sia tra i patrizi romani che tra i cristiani a causa del coraggio mostrato da alcuni santi martiri omonimi. La versione maschile “Cecilio”, tuttavia, è ormai scomparsa.

Proverbio del giorno

Cosa fatta capo ha

Aforisma del giorno

Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. (Arthur C.Clarke)

Accadde Oggi

1963 – John Kennedy assassinato a Dallas

Sei nato oggi?

Il tema dominante nella vita dei nati il 2 novembre è quello della liberazione. Le donne chiedono in genere a gran voce parità di trattamento e autonomia e sono pronte a superare ogni ostacolo che si frapponga sul cammino verso la realizzazione personale. Se a un certo punto viene loro a mancare il coraggio o la volontà di proseguire la lotta, possono magari sentirsi deluse per un pò, ma prima o poi il desiderio di libertà trova la sua espressione. Anche gli uomini mostrano una grande libertà di spirito, ma se vogliono conquistare una posizione di prestigio devono stare attenti a non rivelarsi l’equivalente dell’oppressione che prima combattevano.

Celebrità nate in questo giorno

1984 – Scarlett Johansson

1961 – Mariel Hemingway

1869 – André Gide

Scomparsi oggi

1963 – John Fitzgerald Kennedy