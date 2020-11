Altavilla Silentina: ok a lavori alla pubblica illuminazione

Il Comune di Altavilla Silentina, retto dal sindaco Antonio Marra dà il via ai lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione in località Cerrelli.

L’Ente ha completato le pratiche burocratiche del procedimento ed ha approfittato per gli interventi delle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno.

Queste erano destinate all’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico pubblici e di sviluppo territoriale sostenibile.

Il Comune della Piana del Sele è beneficiario di un contributo di 70.000 euro: 53.402,60 euro sono previsti per l’esecuzione dei lavori.