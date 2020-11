Capaccio Paestum: momentaneo stop al cantiere in via Magna Graecia

CAPACCIO PAESTUM. Stop ad una delle opere più attese sul comprensorio: quella relativa a rifunzionalizzazione e adeguamento di via Magna Graecia. Eppure i lavori sono partiti solo lo scorso 5 novembre quando il sindaco Franco Alfieri posò la prima pietra (leggi qui). Ora, però, la stessa amministrazione comunale ha ritenuto opportuno rinviare la prosecuzione degli interventi per un duplice motivo: da un lato la necessità di non ostacolare le attività nel periodo pre natalizio, dall’altro delle piccole modifiche al progetto.

Queste determineranno, tra l’altro, la realizzazione di un marciapiede al lato opposto rispetto a quello programmato in modo tale da evitare l’abbattimento degli alberi presenti lungo la strada.

Per via Magna Graecia il Comune di Capaccio Paestum è destinatario di un finanziamento di 6,5 milioni di euro che permetterà di intervenire sul tratto che va da località Cerro fino all’area archeologica. Una importante opera pubblica, il cui iter è andato più volte incontro ad intoppi. Questa volta, però, la data della ripresa dei lavori è già stata indicata: il 7 gennaio prossimo.