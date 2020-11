A Sapri e Polla una giornata straordinaria di donazione del sangue

SAPRI. In questo periodo di emergenza l’attività delle associazioni che si occupano della donazione del sangue non si interrompono. A latere dell’emergenza covid, infatti, ci sono i problemi quotidiani della sanità che continua ad assistere pazienti con altre patologie.

Ecco perché è importante continuare a donare il sangue, anche se proprio a causa dell’emergenza coronavirus i volontari scarseggiano.

Per questo è stata organizzata una giornata di donazione di sangue ‘straordinaria’ domenica 22 novembre, presso l’Unità di raccolta sangue dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri.

I donatori potranno fare anche richiesta del test sierologico per il covid19 e sarà gratuito. E’ richiesta una prenotazione per la donazione di domenica chiamando al 392.9505000 oppure contattando l’Associazione sulla pagina Donatori Volontari di Sangue del Cilento oppure scrivendo all’indirizzo email advscilento@gmail.com. Le donazioni avverranno in piena sicurezza.

Iniziativa simile a Polla organizzata dal gruppo Fratres Vallo di Diano. L’appuntamento è dalle ore 8.30 alle 12.30 presso il centro trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto”.