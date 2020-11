Viabilità: lavori ad Aquara, Felitto e Castelcivita

Proseguono gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale ricadenti nei comuni di Aquara, Castelcivita, Felitto rispettivamente sulle strade provinciali nn. 44, 248, 488. Ad Aquara continuano i lavori di messa in sicurezza di parapetti, barriere metalliche e cedimenti stradali. È in corso la costruzione di una gabbionata al Km 11+200.

A Castelcivita invece, dove i lavori sono iniziati a settembre scorso, sono in corso al Km 0+000 della SP 248 interventi di pulizia cunette e zanelle, di rifacimento e consolidamento della pavimentazione in conglomerato bituminoso a caldo. A breve sono previsti interventi di rollatura, nonché il ripristino dei sistemi di sostegno e ritenuta, con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

A Felitto sono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile nei tratti di strada fortemente disconnessi, con l’esecuzione di pulizia cunette e zanelle, risagoma della pavimentazione in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura.