Si produce nel Vallo di Diano uno dei migliori formaggi italiani

Il tufieno del Vallo di Diano è uno dei migliori formaggi italiani. Si tratta di un caciocavallo semiduro a pasta filata e latte crudo con emulsione di tartufo. La sua stagionatura dura non meno di 90 giorni ed è affinato nel fieno del Monte Cercati.

Il tufieno è stato ora selezionato tra i primi 10 formaggi aromatizzati d’Italia agli Italian Cheese Awards 2020.

A produrlo l’azienda Kasanna di Sala Consilina, un ‘eccellenza del settore. Il tufieno è l’unico formaggio campano nella categoria e l’unico del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che può ambire al massimo riconoscimento in palio.

Complessivamente sono 100 i formaggi selezionati tra quelli prodotti in Italia e con latte 100% italiano, suddivisi in 10 categorie. Ora parteciperanno alla fase successiva del concorso per accedere alle semifinali che si terranno la prossima primavera e determineranno un’ulteriore scrematura dei prodotti d’eccellenza. Infine verranno decretati i migliori di ogni categoria.