Serie B: 3-0 a tavolino per la Salernitana e secondo posto a -2 dalla vetta

Dopo venti giorni è arrivato l’esito del Giudice Sportivo riguardo la gara Salernitana – Reggiana del 31 ottobre scorso: è arrivato il prevedibile 3-0 a tavolino in favore dei campani. La squadra di Alvini, infatti, non si era presentata all’ ”Arechi” data la diffusa presenza del COVID all’interno del gruppo squadra, ma la società emiliana aveva già usufruito del bonus previsto dal protocollo in Serie B per il rinvio delle gare. In via ”eccezionale” , si legge nel provvedimento, tuttavia, la Reggiana non ha subito la penalizzazione di un punto in classifica, a differenza di quanto avvenuto in massima serie per la situazione analoga di Juventus – Napoli. In ogni caso fieno in cascina per la truppa di Castori: i granata salgono così, nonostante la sconfitta di due settimane fa a Ferrara contro la SPAL, al secondo posto in graduatoria, appaiando il Chievo a quota 14 e portandosi a -2 dalla capolista Empoli. I granata potrebbero incrementare il proprio bottino in classifica lunedì sera, dato che ospiteranno il fanalino di coda Cremonese. Per il posticipo dovrebbero esserci sia Lopez che Schiavone, che hanno smaltito i loro acciacchi, mentre i risultati dei tamponi sono previsti oggi per i rientranti dalle nazionali Dziczek, Gyomber, Belec e Karo. In caso di negatività si alleneranno subito con il gruppo. In questo inizio di stagione la Salernitana ha collezionato tra le mura amiche tre vittorie ed un pareggio, quest’ultimo alla prima giornata, contro la Reggina, quando Casasola pareggiò immediatamente il gol di Jeremy Menez.

