Sapri: dal “Da Vinci” aiuti agli studenti colpiti dal maltempo

L’istituto “Leonardo Da Vinci” di Sapri sarà vicino a tutti gli studenti di Vibonati, Ispani e Santa Marina colpiti dall’emergenza maltempo. Alcuni di loro sono rimasti senza materiale scolastico, libri, pc ed altri supporti informatici. Ecco perché il dirigente scolastico Corrado Limongi ha diffuso un avviso per famiglie e studenti manifestando la concreta vicinanza, sua e della scuola che dirige.

“La scuola è a disposizione per fornire supporti informatici, libri scolastici o attrezzature di studio, eventualmente distrutti o inutilizzabili a causa dell’allagamento delle abitazioni”, si legge nella nota

“Ringraziamo il Dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci, il prof. Corrado Limongi, per la sensibilità dimostrata in questo periodo così difficile per la nostra comunità”, fanno sapere dal Comune di Vibonati..