Nuovo appello da Ispani: servono volontari

“Servono aiuti”. Ancora una volta dal Comune di Ispani parte forte l’appello ad avere un supporto da parte di quanti possono offrire la loro collaborazione per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Con il nuovo allerta meteo in vigore, infatti, il Comune, con i pochi uomini a disposizione, ha individuato quale priorità la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, al fine di evitare, qualora dovessero esserci nuove piogge, altri allagamenti.

Al contempo, però, sono tante le richieste di aiuto da parte dei cittadini le cui case sono state invase da acqua e fango e che vorrebbero assistenza per liberarle.

Ecco perché da palazzo di città chiedono un supporto a chiunque possa intervenire al fine di dare un valido sostegno a queste famiglie. Ancora una volta a lanciare l’appello e Antonio Ionnito, capogruppo di maggioranza: “abbiamo bisogno di aiuto, ci stiamo concentrando sulla pulizia dei corsi d’acqua ma ci arrivano tantissime chiamate da parte di cittadini a cui non riusciamo a dare il necessario supporto – spiega – in molti saranno presenti nel weekend, ma abbiamo bisogno di qualcuno già oggi”.

Intanto anche la Provincia di Salerno ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per il territorio.