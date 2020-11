Montecorice: attivato servizio consegna farmaci a domicilio

Il Comune di Montecorice, in collaborazione con la Farmacia Salsano, sita in Agnone Cilento, ha attivato il servizio di consegna a domicilio dei farmaci alle persone che ne faranno richiesta direttamente in farmacia.

Un addetto, incaricato dal Comune, provvederà, su indicazione della farmacia, alla consegna dei farmaci al domicilio dei richiedenti.

Usufruire del servizio è semplice, basta telefonare alla Farmacia Salsano al numero 334 2127747

“Restiamo a casa, rispettiamo il distanziamento sociale, facciamo uso di mascherine e laviamoci accuratamente le mani”, l’invito che arriva da palazzo di città.