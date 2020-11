Maltempo nel Golfo, Pellegrino: “Sosterremo richieste di stto di calamità”

ISPANI. A seguito dell’ondata di Maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Golfo di Policastro si continua a lavorare per ripulire e ripristinare beni pubblici e privati. Ieri anche il consigliere regionale di Italia Viva e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, ha effettuato un sopralluogo zona. Con lui anche il vicepresidente dell’Ente, Cono D’Elia.

“Ieri mattina ho verificato in maniera diretta i numerosi danni provocati dall’esondazione di diversi torrenti dopo le abbondanti piogge nella zona del golfo di Policastro, in particolare a Ispani, Santa Marina e Vibonati – spiega Pellegrino – È stata l’occasione per esprimere la mia solidarietà alle popolazioni che hanno subito numerosi danni”.

Poi annuncia: “Sosterremo le richieste di stato di calamità naturale, avanzate dai Comuni interessati. Ancora una volta, purtroppo, la burocrazia determina abbandono e pericolo. La messa in sicurezza dei territori non può essere sottoposta agli infiniti e spesso inutili pareri”.

Dal consigliere regionale, infine “Un particolare grazie ai ragazzi dei diversi nuclei di Protezione Civile che non hanno fatto mancare il proprio sostegno. L’impegno continua…Sui territori con le popolazioni in difficoltà”.