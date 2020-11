Covid: ancora un decesso. Lutto ad Aquara

Nuova vittima per covid, questa volta ad Aquara. Deceduto un paziente con patologie pregresse, aggravate dal coronavirus. Lo ha reso noto il vicesindaco Vincenzo Luciano.

“Ci stringiamo tutti al dolore della famiglia colpita. Stiamo attenti, siamo responsabili, e smettiamola di fare cose che attentano la propria e la vita altrui – dice Luciano – non è uno scherzo è una cosa drammaticamente seria. Se non collaboriamo tutti, tutto sarà inutile”.

Ad Aquara, oggi, anche un nuovo contagio, messo in quarantena in un altro comune.

“Continuano le indagini sanitarie con ulteriori tamponi a nostri concittadini. Molti si sono negativizzati– spiega Luciano – abbiamo avuto un altro caso positivo al Covid 19, messo in quarantena, in altro comune. Attualmente, abbiamo 4 casi positivi, e tutti i contatti in quarantena sono stati affidati all’attenzione della competente Asl”.