Cilento in tavola: il progetto di Guido Cerruti

Il progetto Cilento in Tavola nasce circa un anno fa, dall’esigenza di valorizzare il patrimonio enogastronomico Cilentano, un patrimonio tanto grande quanto poco conosciuto data la scarsa rilevanza a livello pubblicitario avuta in tutti questi anni.

Una nuova realtà del food. L’obiettivo principale è quello di riuscire a far conoscere questo territorio sia a livello locale ma soprattutto a livello nazionale. Diffondere questo patrimonio attraverso la comunicazione sia digitale che analogica tramite un lavoro di social e produzione video.



L’idea è di un giovane studente di giurisprudenza a Napoli con l’amore per il proprio territorio e il cibo che lo contraddistingue, Guido Cerruti.

Cilento in Tavola, si prefigge di diventare una vera e propria agenzia di comunicazione sul food; sui social ha da subito spopolato con contenuti attraenti e curati nei minimi particolari, portando sulle varie bacheche di chi segue gioia, amore e cibo totalmente Cilentano, accompagnato da storia, ricette culinarie e molto altro. La novità è la preparazione di box “Cilento in box” totalmente curate da loro con esperti di grafiche, cibi ecc con prodotti che vengono direttamente dal territorio Cilentano.