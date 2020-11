Stio: lavori di efficientamento energetico al centro di accoglienza

STIO. Al via i lavori per l’efficientamento energetico del centro di accoglienza. Il Comune di Stio è beneficiario di fondi per circa 19 mila euro assegnati con l’ultima legge di bilancio. Agli enti erano assegnati finanziamenti sulla base della popolazione: 20 mila euro per quelli con una popolazione inferiore a 1000 abitanti. Ora, il Comune, guidato dal sindaco Natalino Barbato, ha completato l’iter progettuale e può avviare i lavori.

In particolare si procederà ad effettuare lavori di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile presso il centro di accoglienza in località Oliceto – frazione Gorga. Lo scopo è di risparmiare sui costi e sull’energia da utilizzare attraverso l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In questo modo, l’amministrazione comunale, ha deciso di puntare sullo sviluppo sostenibile al fine di garantire maggiore efficienza e al contempo più risparmi e meno inquinamento luminoso.