Golfo di Policastro: stamattina tavolo tecnico. L’appello: servono volontari

VIBONATI. Tavolo tecnico al Comune di Vibonati tra i rappresentanti dei comuni del Golfo di Policastro e i rappresentanti della Protezione Civile. L’occasione è stata propizia per il fare il punto della situazione dopo il maltempo di lunedì notte. In questo momento si continua a lavorare in particolare su due fronti: da un lato la sistemazione delle strade e la manutenzione dei torrenti, dall’altro la pulizia di abitazioni e locali.

In questa prima fase post-emergenza si sta lavorando sulle priorità. L’auspicio è che venga riconosciuto lo stato di emergenza e arrivino le risorse necessarie a ripristinare i danni: in alcune aree del territorio intere strade e sottoservizi sono stati portati via, per non parlare degli ingenti danni subiti dai privati. Da domani scatterà un nuovo allerta meteo, ecco perché si stanno concentrando le forze al fine di evitare nuovi problemi.

“Abbiamo sempre bisogno di volontari per mettere in sicurezza le abitazioni private – spiega Antonio Ionnito, capogruppo di maggioranza del Comune di Ispani – In queste ore come Ente pubblico stiamo lavorando sui canali perché domani c’è un nuovo allerta meteo. Quindi abbiamo bisogno di qualcuno che presti il suo contributo per aiutare i cittadini a liberare le case. Riceviamo tantissime richieste ma purtroppo non riusciamo ad esaudirle tutte”.

In tanti hanno già prestato il loro contributo, sia spalando via il fango che portando viveri ai soccorritori e agli sfollati. “Ringraziamo quanti fin ora hanno dato il loro sostegno – dice Ionnito – In molti hanno anche lasciato dei contributi economici nelle attività per acquistare beni di prima necessità”.