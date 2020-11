Dana Anghelescu: da Agropoli alla finale di Miss Universe Italy

Dana Anghelescu 21 anni di Agropoli è tra le 40 finaliste che parteciperanno al Reality Miss Universe Italy 2020 che si terrà in Sicilia non appena l’andamento della pandemia lo permetterà. La bellissima modella agropolese dai capelli e occhi castani è stata selezionata, lo scorso weekend, alla Prefinale nazionale che si è tenuta a Roma.

Dana, dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico Alfonso Gatto di Agropoli, sta proseguendo gli studi all’Università Orientale di Napoli alla Facoltà di Lingue.

“Sono molto felice di essere tra le finaliste del più importante Concorso di Bellezza al Mondo; se in estate ho partecipato alla selezione per trascorrere una serata diversa adesso, invece, sono pronta a mettermi in gioco fino alla fine e farmi conoscere per quella che sono ovvero una ragazza solare e determinata. Ringrazio il Responsabile per la Campania Lino Miraldi col quale sette anni fa ho iniziato a sfilare, una persona molto capace e professionale che mi ha sempre incoraggiato”.

Credo che Miss Universe Italy sia una vetrina molto importante – conclude – infatti, aldilà della fotomodella mi piacerebbe fare la conduttrice sportiva in TV o magari diventare una brava attrice come Alessandra Mastronardi”.