Buonabitacolo amplia l’illuminazione a led e programma opere di viabilità

BUONABITACOLO. Al via i lavori per l’efficientamento energetico. Il Comune di Buonabitacolo è beneficiario di fondi per 50mila euro assegnati con l’ultima legge di bilancio. Agli enti erano concessi finanziamenti sulla base della popolazione: 50mila euro per quelli con una popolazione inferiore a 5000 abitanti. Nelle scorse settimane il Comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha completato l’iter progettuale dando il là ai lavori.

In particolare il progetto prevede l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione con l’ottimizzazione e aumento dell’efficienza degli impianti della zona di via San Donato, via Ceraso e di via della Salute.