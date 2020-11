AGROPOLI. Nuovo allarme tossicodipendenti in città. Questa volta sono i cittadini del centro e delle aree a ridosso che hanno segnalato il comportamento molesto di un uomo sui quarant’anni. Ben conosciuto in città, fino a qualche mese fa era solito chiedere con garbo delle monete mentre negli ultimi tempi i suoi comportamenti sono diventati più aggressivi. Ma non solo: l’uomo, infatti, per avere i soldi necessari ad acquistare una dose mette a segno vari furti: scavalca le ricenzioni delle proprietà, entra nei giardini e ruba frutta che poi prova a rivendere.

Ma negli ultimi tempi non si è fermato a questo. Avrebbe trafugato numerose biciclette e gli oggetti più improbabili che recupererebbe introducendosi in giardini, cortili o condomini. E se prima i suoi modi di approcciarsi agli altri erano pacati, ora non esita a rivolgere minacce e improperi.

L’uomo è stato già segnalato ai servizi sociali e si spera in un intervento. “E’ una persona che va aiutata – dice un cittadino – ma bisogna intervenire in fretta perché rischia di diventare davvero pericoloso”. “Ormai bisogna stare attenti- dice un altro residente del centro – in periodo di covid si vede spesso in giro senza mascherina e poi si avvicina a tutti, per non parlare dei furti che compie”. “È amareggiante – conclude- che trovi sempre qualcuno a cui vendere ciò che ha rubato. Eppure tutti conoscono la provenienza della roba che prova a vendere”