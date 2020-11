Oroscopo: Sagittario, un’idea brillante risolverà un problema di lavoro

Ariete – Avete fatto male i calcoli e ora non lavoro dovete cercare di rimediare. L’amore bussa alla porta.

Toro – Con il vostro intuito farete colpo su un superiore. Qualcosa non va nei rapporti di coppia.

Gemelli – Nel lavoro dovete organizzarvi meglio. Serve più stabilità nella vita affettiva.

Cancro – Nel lavoro in questo periodo vi conviene essere molto vigili. Cercate di essere più socievoli.

Leone – Fermatevi un momento per guardarvi intorno. In amore la strada è in salita.

Vergine – Fate un’attenta verifica prima di prendere nuove iniziative di lavoro. L’amore vi appaga.

Bilancia – La guerra alla concorrenza la si dichiara quando si ha probabilità di vincere. Male in amore

Scorpione – Un lavoro portato avanti con pazienza vi darà qualche soddisfazione. L’amore non sboccia.

Sagittario – Un’idea brillante risolverà un problema di lavoro. In amore sconsigliata la fretta.

Capricorno – Evitate grossi contrasti con soci o collaboratori usando la diplomazia. Insofferenti in amore

Acquario – Aumenta la stima dei superiori nei vostri confronti. Giornata dedicata all’amore

Pesci – In questo periodo non è proprio il caso di puntare su obiettivi difficili. Mettete un freno alla gelosia.