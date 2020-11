L’iniziativa per Natale: “rendiamo Auletta il paese più illuminato del mondo”

AULETTA. L’emergenza covid non permetterà di vivere il Natale come gli altri anni. In molti comuni l’aria di festa rischia di essere cancellata da paura e preoccupazione per i contagi e la classica atmosfera di festa determinata dalle vetrine addobbate e dalle luminarie rischia di venir meno. Diversi comuni, infatti, con la “scusa” dell’emergenza covid eviteranno di installare l’illuminazione natalizia. Altri, invece, hanno scelto di non fare passi indietro e in alcuni casi sono anche i privati e le associazioni a fare la loro parte.

Tra i comuni italiani che più si caratterizzano per le luminarie c’è Salerno con le sue luci d’artista che quest’anno non ci saranno. Ecco perché lo speaker radiofonico Pippo Pelo ha lanciato l’iniziativa “IlluminiAMO Salerno” affinché tutti addobbino i propri balconi con luci natalizie per compensare l’assenza di luci nelle strade. Ed anche altri centri stanno aderendo a questa iniziativa e tra questi c’è Auletta. A lanciare l’iniziativa è la Pro Loco che ha invitato tutti a sostenere il progetto.

“L’iniziativa ha come sfondo lo scopo sociale di rappresentare un motivo di speranza e di fiducia con cui guardare al futuro di Auletta e del mondo intero in uno dei periodi più bui degli ultimi decenni in vista delle festività natalizie – fa sapere Giuseppe Lupo, presidente dell’associazione – viene chiesto a tutti i cittadini di Auletta di addobbare, sia pure con il minimo sforzo i balconi delle proprie abitazioni con le classiche luminarie natalizie”.

Lo scenario immaginato è che Auletta possa diventare dall’8 Dicembre 2020 il Paese più illuminato del mondo. L’organizzazione invita tutti i cittadini all’accensione delle luci Martedì 8 Dicembre alle ore 19:00.

Anche altre Pro Loco italiane e del comprensorio stanno avviando iniziative simile per illuminare tutte insieme l’Italia.