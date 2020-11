Ispani piange la prima vittima del covid

Anche Ispani piange la sua prima vittima del covid. Si tratta di un 69enne residente nella frazione costiera di Capitello. La donna era risultata positiva nei giorni scorsi insieme al marito. Sembrava che le sue condizioni non fossero eccessivamente gravi tant’è che non era stata ricoverata in ospedale. Questa notte il suo quadro clinico si è aggravato ed è arrivato il decesso, il primo per covid nel Comune del Golfo di Policastro.

In zona si erano segnalati 2 decessi a Casaletto Spartano, 1 a Vibonati e Sapri.

Buone notizie, invece, arrivano dall’ospedale di Polla. Un paziente del posto ricoverato presso il “Curto” in terapia intensiva è stato estubato. Fino a ieri erano due le persone intubate in terapia intensiva: oltre all’uomo di Polla un’altra persona di Teggiano.