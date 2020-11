Dramma a Felitto: incidente con il trattore, muore 82enne

FELITTO. Tragedia nella tarda mattinata di oggi nel comune Valle del Calore. Un uomo di 82 anni, G.L, residente a Castel San Lorenzo, è deceduto poco prima delle 14 in prossimità di un fondo agricolo di Felitto. L’anziano era a bordo del suo trattore e stava percorrendo una strada rurale quando, per cause da accertare, il mezzo è finito fuori strada e si è ribaltato.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato ma per lui non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della stazione di Castel San Lorenzo.

Si ipotizza che l’82enne abbia accusato un malore e conseguentemente avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto il medico legale che ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. La salma è stata rilasciata. L’uomo lascia la moglie e una figlia. Nonostante l’età non aveva smesso di dedicarsi all’attività agricola