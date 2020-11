Covid: terza vittima a Casaletto Spartano

Non c’è pace per il piccolo borgo interno di Casaletto Spartano, che oggi registra ancora una vittima di un paziente positivo al covid ma con patologie pregresse. È il terzo decesso a Casaletto di pazienti già con problematiche in essere alle quali il virus ha dato la ‘spallata’ decisiva.

Ora restano 49 gli ‘attualmente’ positivi a Casaletto Spartano (+ 3 decessi che portano il numero a 52 contagi).

Intanto nuovi casi si segnalano nel comprensorio. A Sanza sono 17; oggi è stato registrato un nuovo positivo così come nella frazione Acquavena di Roccagloriosa e a Prignano Cilento.

A Polla, infine, è risultato positivo al coronavirus un caposala dell’ospedale ‘Luigi Curto’ di Polla. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario e le autorità sono già a lavoro per ricostruire i contatti.