Covid: ieri tre morti nel Cilento

Mai così tanti morti di covid in un solo giorno. Tre nel comprensorio cilentano. A perdere la vita un 84enne di Perdifumo ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Benevento, una 80enne di Casaletto Spartano in isolamento domiciliare ed un 57enne di Novi Velia. Comunità in lutto per i tragici episodi che seguono al decesso di un altro ultraottantenne avvenuto ad Agropoli 24 ore prima.

Sul fronte contagi la situazione più complessa si segnala a Sala Consilina che con altri 14 positivi porta il totale dei contagiati a 124. Sono 6 i guariti e 2 i decessi. Nel comprensorio valdianese si segnalano nelle ultime 24 ore nuovi positivi anche a Montesano sulla Marcellana, Polla, Sassano (2), Sanza (1), Teggiano (4).

Nel comprensorio cilentano sorride Agropoli dove i contagi sono scesi a 45 alla luce di una guarigione e nessun nuovo caso. Positivi sono stati segnalati nella vicina Capaccio Paestum (15), Altavilla Silentina (2). Contagi nell’area sud a Torre Orsaia, Celle di Bulgheria e Casaletto Spartano dove i positvi sono rispettivamente 12, 3 e 51. A Sapri e Santa Marina calano i positivi a 38 e 27 alla luce di nuove guarigioni.