AIC: agevolazioni per celiaci non residenti o domiciliati in Campania

Il 16 novembre 2020 la Giunta Regionale della Campania ha pubblicato un documento nel quale ha confermato la possibilità per i celiaci di altre regioni di poter spendere il proprio buono sul nostro territorio a causa dell’emergenza COVID che vieta, o complica, lo spostamento delle persone fra regioni.

L’oggetto del documento riguarda la spendibilità di buoni alimenti speciali per pazienti celiaci, compresa la variante erpetiforme, per assistiti fuori regione.

Il contenuto del documento cita testualmente “Visto il perdurare dell’emergenza da COVID-19, nelle more della sua risoluzione, ed al fine di garantire l’assistenza ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante della dermatite erpetiforme, non residenti o domiciliati in Regione Campania, vista la limitazione della possibilità degli stessi di rientrare presso il proprio domicilio o residenza, si conferma la possibilità agli stessi se presenti in Regione Campania di poter spendere i propri buoni mensili per alimenti a fini medici di cui all’oggetto”. E’ possibile leggere la nota consultando il sito ufficiale dell’AiC Campania (Associazione Italiana Celiachia).

L’AiC Campania Onlus è una delle 20 Associazioni Regionali raggruppate in Federazione AiC. E’ attiva nella Regione da circa 40 anni, impegnata nel diffondere la conoscenza della celiachia. Grazie alla collaborazione dei suoi consulenti scientifici, organizza incontri con medici di famiglia e pediatri, corsi di “Educazione Continua in Medicina” e congressi di carattere scientifico. L’Associazione è in continuo contatto anche con istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado con lo scopo di sensibilizzare gli studenti, attraverso riunioni e progetti su tutto il territorio regionale. AiC Campania rappresenta le esigenze dei celiaci presso le istituzioni pubbliche, favorendo l’adozione di provvedimenti e leggi che riconoscano i loro diritti e migliorino le loro condizioni di vita.