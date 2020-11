Agropoli e Castellabate: nuovi contagi

E’ arrivata in serata lacomunicazione dall’Asl di due nuovi casi positivi al Covid-19 ad Agropoli. Fanno riferimento a precedenti situazioni. Erano già in isolamento e, come di consueto, anche per loro si sta ricostruendo la catena dei contatti Gli attuali positivi sono 47. A Castellabate, invece, c’è un nuovo contagio: il totale dei positivi è 21.

Tre nuovi casi a Polla con tre guariti, 8 a Teggiano. Ben 12 positivi a Sala Consilina. Ad Altavilla Silentina, infine, tre guariti e altrettanti nuovi positivi. Oggi si erano registrati contagi anche a Sanza, Roccagloriosa, Casaletto Spartano, Laurito e Prignano Cilento. 6 guariti ad Aquara.

Da segnalare, purtroppo, anche due decessi: uno a Capaccio Paestum e l’altro a Casaletto Spartano.