Polla: scuola chiusa? banchi e sedie arrivano a casa

L’Assessore alla Scuola Federica Mignoli e l’Amministrazione comunale di Polla, nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del Patrimonio comunale e all’attenzione per i bambini in età scolastica hanno dato vita all’iniziativa “l’aula a casa tua” per rivalutare al meglio e garantire una adeguata utilizzazione dei beni della comunità, gli studenti delle scuole elementari avranno a disposizione, previa richiesta, un banco ed una sedia scolastica da collocare presso la propria abitazione, per ricreare l’atmosfera dell’aula di cui i bambini sono stati privati in questo particolare momento, con l’ invito ad indossare il grembiule per le lezioni e, in questo modo, riportare quanto più possibile quel senso di normalità scolastica.

Il modulo per la richiesta dovrà essere inviato alla mail p.salluzzi@comune.polla.sa.it ovvero consegnato all’ufficio protocollo entro la data del 20.11.2020, successivamente sarà redatta apposita graduatoria per le prime 100 domande ricevute.

In seguito sarà comunicata la modalità ed il luogo per il ritiro del banco con sedia che sarà concesso in comodato d’uso gratuito fino alla data del 30/06/2021.

Ma questa non è l’unica iniziativa promossa dall’ammininistrazione pollese. Nel centro valdianese l’assessore alla Protezione Civile, Vincenzo Giuliano, ha deciso di aiutare una famiglia in quarantena perché positiva al covid prendendosi cura delle loro galline insieme ai volontari della protezione civile locale.