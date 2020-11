Policastro, malore mentre fa jogging: muore 51enne

SANA MARINA. Si accascia al suolo e muore. È successo ieri a Policastro Bussentino, frazione di Santa Marina. La vittima è Salvatore Michelino, 51enne del posto ma originario del napoletano. Era uscito per fare jogging come spesso accadeva, ma improvvisamente ha avvertito un malore. L’intervento dei sanitari del 118 non è servito: nonostante le manovre di rianimazione per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

Ad ucciderlo è stato un arresto cardiaco come hanno accertato i medici.

La salma di Salvatore Michielino è presso l’obitorio dell’ospedale di Sapri. L’uomo lascia la moglie e tre figli.