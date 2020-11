L’almanacco del 16 novembre 2020

E’ il 321° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 45 giorni.

Santi del giorno

Santa Margherita di Scozia (Regina e Vedova)

Santa Geltrude (Gertrude) la Grande (Vergine)

San Procolo (Patrono di Pozzuoli)

Sant’Otmaro di San Gallo (Abate)

Sant’Aniano di Asti (Vescovo)

Etimologia

Valerio, dal gentilizio latino “Valerius”, da “valeo”, “valere”, che significa “essere in forza, in salute”, nell’antica Roma era un “cognomen” proprio della “gens Valeria”. Fu adottato dalle prime comunità cristiane ed ebbe diffusione grazie al culto di vari santi. Tuttora è presente un po’ in tutta la Penisola.

Proverbio del giorno

Chi non semina non miete.

Aforisma del giorno

Diceva Solone che il mangiare era, come altri farmaci, una medicina contro la malattia della fame. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1945 – Viene istituito l’UNESCO

Sei nato oggi?

La tua vita è semplice ed austera. Nel lavoro dai il meglio di te solo se questo coincide con i tuoi interessi intellettuali, in caso contrario svolgi i tuoi compiti con metodo, ma riservi le energie migliori per i tuoi studi. In amore rinunci alla tua amata solitudine solo se davvero incontri chi condivide i tuoi interessi e le tue scelte di vita.

Celebrità nate in questo giorno

1922 – José Saramago

1836 – Eugenio Beltrami