Covid: chiude l’isola ecologica di Castellabate

Da domani non sarà più consentito l’ingresso diretto dell’utenza presso il centro comunale di raccolta in località Maroccia. In relazione alla sopraggiunta disposizione Ministeriale, in base alla quale la Campania è stata inserita in zona Rossa, e al fine di contenere il rischio del contagio e di ridurre la mobilità, la chiusura al pubblico durerà per tutto il periodo di validità dell’Ordinanza del Ministero della Sanità.

Il provvedimento porta la firma del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri.

Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva anche disposto lo stop dei mercati.