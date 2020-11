Covid: a Santa Marina, situazione in miglioramento. Verso stop alle restrizioni

Il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato si dice pronto a revocare da domani, martedì 17 novembre 2020, l’ordinanza n. 55 del 10-11-2020, considerati i recenti risultati incoraggianti, che hanno portato negli ultimi tre giorni a determinare nessun nuovo contagio da Covid-19 e l’aumento dei guariti.

“Con enorme piacere informo i cittadini che negli ultimi tre gironi nel Comune di Santa Marina non abbiamo registrato nessun nuovo caso positivo e che sono in aumento le guarigioni, ad oggi registriamo 16 guariti, questo porta il numero degli attualmente positivi a 27 – Spiega il Sindaco Giovanni Fortunato- Considerati questi risultati incoraggianti, sicuramente frutto della mia ordinanza e in primis dall’atteggiamento responsabile di tutti i cittadini, sono pronto a revocare l’ultima ordinanza, la n. 55. Da domani, martedì 17 novembre 2020, saranno valide le sole restrizioni previste per le zone rosse. Il mio auspicio-continua Fortunato- è che la situazione continui a migliorare e che possiamo presto ritornare a contagi zero. Colgo l’occasione per rinnovare il mio augurio di pronta guarigione a coloro che stanno combattendo questo virus, a tutti rinnovo l’appello di prestare la massima attenzione alle normative sanitarie vigenti. Ringrazio tutti per la collaborazione e spero che questo periodo possa passare il più in fretta possibile, affinché l’intero Golfo risulti di nuovo libero da questo “nemico” subdolo da cui nessuno può considerarsi immune”.

Non si arresta, invece, la crescita di casi positivi al Covid a Sanza ora il totale delle persone contagiate dal Coronavirus sale a 16. L’ultimo caso confermato ieri sera è quello relativo ad una donna, riconducibile ad altro caso già accertato nei giorni scorsi. La donna è in buone condizioni di salute. Si aggiunge ai due casi di due uomini, asintomatici registrati ieri.

A darne notizia il sindaco Vittorio Esposito dopo la comunicazione da parte delle autorità sanitarie. “Aumentano purtroppo i casi di contagio nel nostro Comune – ha riferito il sindaco – per fortuna i nostri contittadini postivi al Covid stanno tutti bene. La situazione è complessa, la stiamo gestendo con le autorità sanitarie. L’invito per tutti è al rispetto rigoroso delle norme. Intanto voglio ringraziere i volontari del presidio della Protezione Civile, Gruppo Lucano, sezione di Sanza, che da oggi sono operativi presso l’edificio del Centro Polifunzionale di piazza Aviere Ciorciari. Il loro è un contributo importante offriranno assistenza ai nostri concittadini in quarantena. Vi chiedo nel mentre, a tutti, di essere rispettosi del senso civico e del rispetto dell’altro. A tutti i nostri concittadini in quarantena l’augurio di una pronta guarigione” ha concluso il sindaco Esposito. Prosegue intanto il tracciamento delle persone risultate positive al Covid, altri tamponi saranno effettuati nelel prossime ore.