Cilento: “spesa amica” per chi soffre

Sono sempre di più i centri del comprensorio cilentano dove si organizzano iniziative finalizzate a sostenere le persone che in questa particolare fase di difficoltà hanno problemi ad uscire di casa anche per le commissioni quotidiane. Tra questi c’è anche Valle dell’Angelo, il comune più piccolo della provincia salernitana, dove nei giorni scorsi è stata avviata l’iniziativa spesa amica. Usufruirne è semplice: chi non ha possibilità di uscire e ha bisogno di cibo, acqua, medicine e quant’altro, può contattare un apposito numero telefonica a cui risponderanno dei volontari (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) che faranno le commissioni richieste.

Spesa Amica rappresenta un’iniziativa fondamentale in particolare nei piccoli centri dell’interno dove la popolazione è principalmente anziana.

I protagonisti sono volontari e associazioni come a Castel San Lorenzo dove i membri di “Raccontare significa resistere” hanno scelto di mettersi a disposizione degli altri e in particolare di quanti si trovano in isolamento a causa covid. Svolgeranno commissioni e spesa: basterà anche in questo caso telefonare per usufruire gratuitamente dei servizi.