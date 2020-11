Casaletto Spartano: seconda vittima del covid

E’ una comunità in lutto quella di Casaletto Spartano. Oggi, infatti, si è registrato un altro decesso a causa del covid. Si tratta di una donna del posto, tra le prime contagiate del covid in paese.

In isolamento domiciliare e con alcune patologie pregresse, nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate.

Ad inizio novembre un’altra morte si era registrata a Casaletto Spartano, un’anziana ricoverata presso l’ospedale di Sapri.

In paese si registrano ad oggi 44 contagi, 8 sono stati scoperti la scorsa settimana nell’ambito di uno screening di massa nel corso del quale sono stati eseguiti oltre 100 tamponi.