Sala Consilina pensa al Natale: ok alle luminarie

SALA CONSILINA. Quello 2021 sarà un Natale diverso. L’emergenza covid farà sì che tante tradizioni di questo periodo vengano messe in disparte e la stessa atmosfera del periodo sarà differente. Il Comune di Sala Consilina, però, emergenza covid permettendo, è pronto a fare la sua parte per alleviare un po’ le sofferenze dei cittadini e far sì che l’aria del Natale non venga meno.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, ha deciso infatti di investire 16mila euro per le luminarie che verranno installate da fine novembre alla prima decade del prossimo gennaio. L’esecutivo, inoltre, ha concesso il proprio patrocinio all’associazione IoC’Entro Assocom per le iniziative che vorrà realizzare.

La speranza è che si possa godere a pieno dell’aria della festa e il Comune di Sala Consilina non si tirerà indietro.

Molti altri enti locali, invece, con la “scusa” del covid, sono pronti a non installare le luminarie di Natale.