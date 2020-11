Oroscopo: Sagittario, non arrendetevi sul lavoro

Ariete – Nell’ambiente di lavoro c’è grande tensione. In amore siete troppo sicuri di voi stessi.

Toro – Negli affari evitate di fare il passo più lungo della gamba. In amore state scherzando con il fuoco.

Gemelli – Coinvolgete persone valide nel vostro progetto di lavoro. In amore siete troppo sospettosi

Cancro – Avete bisogno di recuperare calma e lucidità. All’improvviso qualcuno farà battere il vostro cuore

Leone – Nella professione dovrete superare ostacoli di ogni tipo. Tira e molla snervante con il partner

Vergine – Frenate l’ansia e l’impazienza nel lavoro. Nei sentimenti dovete correre qualche rischio.

Bilancia – Dimostrate di essere in grado di gestire maggiori spazi di autonomia. Rischi di un tradimento

Scorpione – Allargate la cerchia delle vostre conoscenze: potrebbero esservi utili. Crisi in amore

Sagittario – Se i vostri progetti di lavoro non si realizzano non dovete arrendervi. In amore arriva la svolta.

Capricorno – Con pazienza e lungimiranza riuscirete a conquistare maggiori spazi. Volubilità in amore

Acquario – Avete delle amicizie preziose: è arrivato il momento di sfruttarle. L’amore vi tiene in ansia.

Pesci – Grazie alla preparazione state gettando le basi di una brillante attività. Momenti felici con il partner.