VIDEO | “Parliamone”: approfondimento di politica e attualità

“Parliamone” è il titolo del nuovo programma targato Infocilento Media. Una rassegna stampa che ha come fulcro la testata giornalistica InfoCilento. Gli argomenti verranno preceduti dalla lettura dei titoli e dei contenuti che hanno caratterizzato la settimana. Il programma andrà in onda tutti i venerdì alle 20, in replica il sabato alle 11 e successivamente in podcast.

Sergio Pinto, al quale spetta la conduzione, vi porterà all’interno della redazione. Compagno di viaggio ed ospite fisso delle puntate sarà Costabile Spinelli e tutte le settimane ascolteremo dalla voce dei giornalisti di InfoCilento cosa accade sul territorio.

Osservati speciali saranno la politica e l’attualità. Per accedere ad InfoCilento tv clicca qui o sull’apposita voce nel menu.