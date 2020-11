Sant’Angelo a Fasanella: AAA… cedesi immobili comunali

SANT’ANGELO A FASANELLA. Un avviso pubblico per assegnare in locazione immobili comunali. E’ l’iniziativa dell’amministrazione del centro alburnino che punta ad affidare tre locali sia per risparmiare sulle spese di gestione e manutenzione che per evitare che gli stessi restino in stato di abbandono.

Il primo immobile oggetto dell’avviso è sito in viale Primavera ed ha una superficie di circa 92mq; il secondo è ubicato al piano terra dell’edificio Jan Palack ed ha una dimensione di 48 mq; l’ultimo è al piano terra di un eddificio di via Fermi e misura 33 mq.

E’ la terza volta che il Comune di Sant’Angelo a Fasanella punta ad assegnare i tre immobili; visto che i primi due avvisi sono andati deserti si è ridotto ulteriormente il prezzo: così per il primo è previsto un canone di circa 272 euro mensili; di 123 euro per il secondo e di 130 per il terzo.

L’amministrazione assegnerà gli immobili sulla base delle offerte ricevute; la locazione sarà valida per sei anni. Per le offerte c’è tempo fino al 25 novembre.