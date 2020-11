Emergenza covid, Torchiara acquista tamponi

TORCHIARA. Comune acquista tamponi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Farro, ha dato mandato al Responsabile del Servizio amministrativo di procedere all’acquisto 50 kit per SARS-COV-2 Assay necessari al test per il coronavirus. Si tratta del cosiddetto test rapido. In questo modo il Comune punta a farsi trovare pronto in caso di emergenza e prova ad avviare misure che contrastino con l’eventuale propagarsi di casi nell’ambito del territorio comunale.

Torchiara, così come altri enti del territorio, è al centro di un accordo con il Presidio Ospedaliero di Agropoli che ha la possibilità di esaminare i tamponi. Il personale sarà a disposizione ad per esaminare gratuitamente il test per verificare l’eventuale stato di positività al Covid-19 a patto che gli vengano forniti i kit necessari il suddetto test.

Ecco perchè il Comune ha deciso di acquistare i tamponi, in modo tale da poter eseguire test velocemente a soggetti con sintomi sospetti o che siano stati a contatto con altre persone positive al covid.