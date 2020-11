Sport: prestigioso riconoscimento per l’Atletica Agropoli

Prestigioso riconoscimento quello che dalla Fidal è giunto all’Atletica Agropoli al termine del Campionato di Società Assoluto di prove multiple 2020. La compagine cilentana, grazie alle prestazioni di Chiara Tarani, Gerardina Spinelli e Francesca Paolillo, si è classificata al secondo posto della classifica Nazionale di disciplina totalizzando 16.770 punti totali.

A commentare il risultato è Angela Gargano, tecnico di Chiara, Gerardina e Francesca e Responsabile del settore Giovanile dell’Atletica Agropoli: “Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Non riesco a trovare altre parole per descrivere questo meraviglioso risultato che le nostre atlete hanno conseguito.” Risultato reso ancora più importante visto il periodo delicato che stiamo vivendo: “Essere secondi in Italia nelle prove multiple – Conclude Gargano – soprattutto in questo difficile 2020, vuol dire che non abbiamo mai mollato ed abbiamo fatto delle difficoltà il carburante per trovare dentro di noi energie fisiche e mentali che, forse, non sapevamo di avere, ma che ci aiuteranno a perseguire i nostri obbiettivi.”

La compagine maschile, con 17227 punti totali, si è classificata all’11° posto generale. Punteggio ottenuto grazie alle prestazioni di Gianmarco Cordella e Luigi Lettieri, quest’ultimo 19esimo posto individuale Nazionale.