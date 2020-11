Opportunità di lavoro al Comune di Ispani

ISPANI. Un avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico a tempo determinato con funzioni dirigenziali del settore finanziario tributi. Il candidato che verrà scelto avrà un incarico annuale, prorogabile per tutta la durata del mandato sindacale; opererà per 36 ore settimanali.

Tra le competenze richieste c’è la conoscenza del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, competenze tecnico-specialistiche nelle aree di intervento, conoscenza della normativa. Il bando prevede una esperienza professionale pregressa, il diploma di laurea in economia e commercio oltre ai requisiti previsti per legge.

Sarà una commissione composta dal segretario generale e formata da tre componenti a selezionare il candidato ideale. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 16 novembre.