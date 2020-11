Cliniche dentali sempre più digital grazie ai servizi online

Parlare – non in tutto l’articolo, ovviamente – del fatto che oggigiorno i servizi digitali hanno raggiunto anche il settore sanitario, che molte cliniche mettono a disposizione la possibilità di prenotare le visite online, così come di calcolare i preventivi, controllare il listino prezzi (non fare riferimenti diretti a tariffe e costi) direttamente online.

In ambito sanitario negli ultimi anni si stanno osservando numerosi cambiamenti, in particolare il settore odontoiatrico sta vivendo un periodo di trasformazione digitale. Le cliniche dentali hanno scoperto i vantaggi di offrire ai loro clienti dei servizi online, attraverso i quali riescono a ridurre la distanza tra pazienti e professionisti sanitari specializzati.

La digitalizzazione di alcuni servizi risulta vantaggiosa per tutti gli studi dentistici, ma lo è a maggior ragione per quelle cliniche odontoiatriche che si trovano all’estero e che si posizionano nel mercato italiano come mete del turismo dentale. Attraverso i servizi online le cliniche odontoiatriche all’estero possono stabilire il primo contatto con i pazienti ed accompagnarli nella fase di scelta delle prestazioni di cui hanno bisogno per la salute delle loro cavità orali.

Servizi digitali e cliniche dentali

Tutte le più famose cliniche dentali hanno investito sullo sviluppo di servizi digitali da offrire ai loro pazienti. Questo rappresenta un vantaggio sia per i pazienti che per i professionisti sanitari: i primi potranno trovare più facilmente la clinica adatta usufruendo di alcuni servizi direttamente da casa, i secondi potranno aumentare il numero di pazienti presi in carico facendosi conoscere più in fretta.

Tra gli studi odontoiatrici più conosciuti tra i pazienti italiani bisogna ricordare la clinica Dentalsan. Questa clinica ha sede in Croazia ed è attualmente una delle mete più gettonate per il turismo dentale. Il successo della clinica Dentalsan deriva anche dalla digitalizzazione cui è andata incontro negli ultimi anni, trasformazione indispensabile per crescere nel mercato italiano pur avendo la sede principale in Croazia.

Per conoscere le prestazioni sanitarie offerte dai professionisti che lavorano in questa clinica clicca qui: potrai informarti sulle procedure e sui costi di ciascuna di esse, visionando direttamente il listino prezzi che è stato caricato online.

Prenotazione online delle visite

Uno dei servizi online più richiesti riguarda la prenotazione online delle visite. Grazie al digitale il sistema di prenotazione delle visite specialistiche odontoiatriche è stato reso più semplice, ti basteranno infatti pochi click per prenotare la tua visita e per tornare a prenderti cura della salute della tua bocca.

Richiesta di preventivi gratuiti

Un altro vantaggio dell’apertura delle cliniche odontoiatriche al mondo del web è la possibilità di chiedere dei preventivi gratuiti. Le prestazioni odontoiatriche sono spesso temute per i costi elevati, ma grazie al confronto dei preventivi si potranno fare le necessarie valutazioni e si potrà individuare la clinica più adeguata alle proprie esigenze.

Turismo dentale per cure odontoiatriche di qualità

Molti pazienti italiani si rivolgono a cliniche dentistiche all’estero per ottenere le prestazioni sanitarie specialistiche di cui hanno bisogno. Il fenomeno del turismo dentale – ovvero organizzare dei viaggi all’estero per sottoporsi a degli interventi odontoiatrici – è sempre più diffuso in Italia e ciò è dovuto ai vantaggi che è in grado di offrire.

I pazienti non dovranno temere costi elevati, dal momento che i prezzi medi delle prestazioni odontoiatriche sono inferiori rispetto a quelli applicati dalle cliniche dentali in Italia. Richiedendo dei preventivi dettagliati sarà anche possibile conoscere in anticipo la spesa da sostenere, per godere della massima trasparenza dei costi e senza doversi preoccupare di spiacevoli sorprese al momento del pagamento.

Il turismo dentale consente inoltre di sottoporsi a delle cure odontoiatriche di qualità. I prezzi ridotti rispetto al listino italiano non devono trarre in inganno: la clinica dentale Dentalsan in Croazia può permettersi di garantire delle prestazioni odontoiatriche di qualità perché deve sostenere dei costi fissi inferiori rispetto a quelli che gli studi dentistici si trovano a dover sostenere nel nostro paese. Questo è il motivo principale che consente ai dentisti in Croazia di far pagare meno le prestazioni e dunque di inserirsi nel mercato sanitario con dei prezzi concorrenziali.