Vibonati e Agropoli ricordano i Caduti di Nassiriya

Cerimonia toccante e con poche presenze, anche per via dell’emergenza da Covid-19, quella organizzata dalla Pro Loco Villammare-Vibonati e che si è svolta stamani a Vibonati nel ricordo delle 19 vittime militari e civili della strage di Nassiriya, in Iraq, avvenuta il 12 novembre di 17 anni fa.

Alla Santa Messa, celebrata dal parroco Don Martino Romano nella chiesa del monastero di San Francesco di Paola, hanno partecipato, oltre al presidente della Pro Loco Carlo Faraco, l’assessore comunale di Vibonati Manuel Borrelli, il capogruppo di maggioranza al Comune di Ispani Antonio Ionnito, il comandante della Capitaneria di Porto – Ufficio Locale Marittimo di Sapri Francesco Corso, e per la Polizia Locale di Vibonati, l’agente Michele Quintiero.

A Nassiriya il 12 novembre del 2003 persero la vita 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e 2 civili.

Questa triste ricorrenza è stata ricordata anche ad Agropoli con la deposizione della corona “Caduti di Nassiriya ” ai piedi della stele eretta nei giardini a loro dedicati. Presente il comandante della compagnia di Agropoli Cap. Fabiola Garello, il comandante di stazione Carmine Perillo, il sindaco Adamo Coppola e una rappresentanza dell’associazione Nazionale Carabinieri di Agropoli