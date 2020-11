Gabriel Zuchtriegel sceglie Roscigno per il suo matrimonio

Ha scelto Roscigno per unirsi in matrimonio con la sua compagna Katharina il direttore del Parco Archeologico di Paestum Gabriel Zuchtriegel. Nella mattinata il sindaco Pino Palmieri ha celebrato il rito civile nella casa comunale. Per Zuchtriegel la scelta di sposarsi a Roscigno non è casuale.

Il direttore del parco di Paestum e Velia, infatti, è rimasto incantato da questo territorio che ha già avuto modo di visitare negli anni scorsi apprezzando Roscigno Vecchia e il sito archeologico di Monte Pruno.

Zuchtriegel ha anche partecipato a degli incontri finalizzati a programmare il rilancio del Borgo. Lo scorso anno propose la costituzione di una Fondazione costituita da enti pubblici e privati e dallo stesso Parco Archeologico.