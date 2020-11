Chiesta zona arancione per la Campania

Emilia-Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono le quattro regioni per cui l’Istituto Superiore di Sanità ritiene opportuno che siano anticipare misure più restrittive. «Il rischio lì è alto», ha detto il presidente Brusaferro, soprattutto per l’impatto sulle terapie intensive.

Prima di venerdì però non è prevista per ora alcuna nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza. Emilia-Romagna, Veneto e Friuli hanno deciso di anticipare la stretta, varando in autonomia misure restrittive.

Entro la fine della settimana potrebbero essere ben 14 le regioni, oltre a Bolzano, a finire in semi-lockdown: solo Lazio, Molise, Marche e Sardegna, oltre a Trento, resterebbero gialle.