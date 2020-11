Agropoli, minacce ad un carabiniere: Cesarulo condannato a 10 mesi

Minacciò un brigadiere dei carabinieri. Per Carmine Cesarulo arriva la condanna a 10 mesi. E’ quanto ha deciso Tribunale di Vallo della Lucania. Il Pm chiedeva due anni di reclusione. Il 34enne appartenente alla locale comunità rom, pregiudicato, era già stato sottoposto prima all’obbligo di dimora e poi ai domiciliari dopo aver rivolto minacce ad un carabiniere nel tentativo di indurlo ad omettere un atto d’ufficio, consistente proprio nel far rispettare gli obblighi cui era sottoposto

“Ti squarto come un maiale” avrebbe detto il Cesarulo. Il 34enne ha avuto più volte guai con la giustizia.

I fatti risalgono all’estate dello scorso anno: il giovane nonostante l’obbligo di dimora con la permanenza presso la propria abitazione dalle ore 19:00 alle ore 07:00, in più circostanze ed in orari notturni, era stato sorpreso dai militari dell’Aliquota Radiomobile presso alcuni bar della zona dove si intratteneva a bere e frequentare persone sino a notte inoltrata in palese divieto dagli obblighi imposti (leggi qui).