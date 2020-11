L’almanacco del 10 novembre 2020

E’ il 314° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 51 giorni.

Santi del giorno

San Leone I, detto Magno (Papa e Dottore della Chiesa)

Sant’Andrea Avellino (Sacerdote)

San Baudolino di Alessandria (Eremita)

Etimologia

Leone, nella Grecia classica, “Léon” era un personale abbastanza frequente, in auge grazie all’omonimo, formidabile felino. Anche a Roma, per lo stesso motivo, “Leo” divenne presto un “cognomen” alquanto diffuso. Ben tredici pontefici lo scelsero poi come appellativo, a testimonianza della sua diffusione anche in ambienti cristiani.

Proverbio del giorno

Per un punto Martin perse la cappa.

Aforisma del giorno

Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. (Dante Alighieri)

Accadde Oggi

1902 – Inaugurata l’Università Bocconi

1975 – Trattato di Osimo

Sei nato oggi?

Hai una mente aperta ed elastica; nel lavoro sei in grado di giudicare con prontezza, di agire in modo sicuro e determinato e le tue scelte sono così innovative e felici da assicurarti ben presto il successo. In amore invece sei estremamente romantico e sognatore e raggiungi la serenità solo dopo qualche delusione.

Celebrità nate in questo giorno

1928 – Ennio Morricone

1483 – Martin Lutero

Scomparsi oggi

2010 – Dino De Laurentiis

1891 – Arthur Rimbaud

1997 – Ave Ninchi