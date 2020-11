Covid: 4 nuovi positivi a Castellabate, 12 a Casaletto

Sono ben quattro i nuovi contagi a Castellabate. Lo fa sapere l’amministrazione comunale.

Il totale dei positivi in città è 18, ma ci sono anche tre guariti. Un positivo anche a Moio della Civitella. Anche qui il totale dei contagiati è 18. Timori a Casaletto Spartano per la positività di altre 12. Il totale dei positivi è ora 30 e per domani pomeriggio è stato disposto uno screening di massa.

Ad Orria, invece, è stata erroneamente riportata la positività di due concittadini residenti in località Casino Lebano. “I due soggetti in discorso sono unicamente interessati da un provvedimento di messa in quarantena disposto dal Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. SALERNO in ragione di contatto con paziente positivo”, fa sapere il sindaco Mauro Inverso che si scusa per l’errore.

Negli Alburni un contagio a Postiglione ma c’è anche un guarito. Due nuovi casi a Teggiano.