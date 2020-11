Cose da fare e vedere ad Ischia

Quali sono le cose che assolutamente sono da fare e da vedere all’isola d’Ischia?

Abbiamo posto la domanda agli esperti, gli amici di Info Ischia che volentieri ci hanno dispensato utili consigli sull’argomento.

La salita al Monte Epomeo

Quello che lascia completamente di stucco dell’isola d’Ischia è la sua forma e i delineamenti montuosi che la rappresentano.

Motivo per cui bisognerebbe percorrere a piedi la salita del monte Epomeo. Una volta giunti in cima, avrai davanti a te un paesaggio mozzafiato. Potrai guardare tutta l’isola da una prospettiva diversa.

Anche perché da Epomeo puoi poi facilmente raggiungere altri posti altrettanto speciali, come Fontana, Serrara, Forio il bosco della Falanga, Lacco Ameno e così via.

I parchi termali

Per chi ama la natura e tutti i suoi benefici, non può mancare una capatina ai parchi termali.

In particolare ti consigliamo di concentrarti su:

Il Parco Negombo nella baia di San Montano;

nella baia di San Montano; Il Castiglione , al confine dei comuni di Ischia e Casamicciola;

, al confine dei comuni di Ischia e Casamicciola; Il Tropical e l’Aphrodite-Apollon nell’esclusivo borgo di Sant’Angelo.

Qualunque dei tre percorsi dovessi scegliere, non resterai deluso, né da quello che ti troverai davanti, né dal relax che potrai regalarti in questi angoli di pace.

La Baia di Sorgeto

Le baie ad Ischia hanno il vantaggio di poter essere visitate tutto l’anno. In particolare quella di Sorgeto ha un fascino intramontabile senza tempo, che regala una visione spettacolare del mare, anche d’inverno.

Se poi sei uno di quelli che preferisce bagni più caldi e confortevoli, allora corri alle Fumarole dei Maronti, magari dopo una sauna naturale nella vicina Cavascura.

Solo sull’isola d’Ischia puoi avere tutto ciò.

Il castello Aragonese

Il Castello Aragonese è simbolo di cultura, di storia e di amore per il passato. Si tratta di una struttura che per molti secoli ha rappresentato il centro della vita politica e sociale dell’intera isola d’Ischia. Attorno le mura del Castello sono state combattute epiche battaglie.

Ad esempio vi è nel castello il ricordo della battaglia del 1464, quando Ferrante, figlio di Alfonso d’Aragona e legittimo erede del Regno di Napoli, sconfisse Giovanni D’Angiò.

Rimanendo nella storia, ricordiamo le innumerevoli volte (come nel 1496 e nel 1809 dopo 8l bombardamento da parte della flotta inglese) in cui il castello fu usato come roccaforte di una strenua resistenza.

In qualunque periodo dell’anno tu decida di andare ad Ischia, lo troverai aperto.

Il Borgo di Celsa

Giacché ci troviamo in tema con il castello Aragonese, e sei di strada, ti consigliamo di fare una passeggiata ad Ischia Ponte, al Borgo di Celsa. Si tratta di uno dei migliori esempi di architettura mediterranea, che soprattutto gli amanti della materia apprezzeranno di buon grado, per i canoni estetici ben precisi che presenta.

Passeggiando potrai anche godere di quel panorama pittoresco fatto di piccole casette di pescatori, e di palazzi patrizi, a dimostrazione del connubio secolare tra diverse classi sociali.

La Piccola Capri dell’isola d’Ischia

Anche detto la “piccola Capri” dell’isola d’Ischia, Sant’Angelo è il solo sobborgo interamente pedonalizzato dove per lo spostamento di uomini e di merci si usano i carrelli elettrici. Il mondo sembra si sia fermato, tanto è vero che in questa zona si tengono ancora le tipiche attività del passato.

Ti consigliamo di andare a Sant’Angelo per la Festa di San Michele, il protettore del borgo, in quanto si tiene una processione a mare molto suggestiva, come del resto sono suggestive le altre due feste di Sant’Anna e Santa Restituta.

Se hai in animo di recarti a Ischia alla fine di settembre non farti sfuggire quest’occasione, rimarrai a bocca aperta per la meraviglia.

I Giardini La Mortella

Se sei di strada a Forio, ti consigliamo di fare una bella passeggiatina nei Giardini la Mortella.

Si tratta di un parco botanico considerato tra i più belli al mondo, non a caso qualche anno fa si è conquistato il premio “Il Parco più bello d’Italia” ideato dall’azienda leader nel giardinaggio Briggs&Strutton. La Mortella si trova all’inizio della strada che conduce al bosco di Zaro.

Questo boschetto è molto caratteristico perché c’è La Colombaia, ovvero una villa meravigliosa in stile liberty che a suo tempo è appartenuta a Luchino Visconti.

Trovandoti a Forio vai a visitare anche il santuario della Madonna di Zaro, un piccolo pianoro in mezzo al bosco dove da una ventina d’anni cresce il numero di fedeli attorno a due veggenti a cui – si dice – appare la Vergine Maria, madre di Gesù.

I Musei

Ad Ischia non mancano i musei. Ti consigliamo di andare a visitare sia quello di Pithecusae, che quello di Santa Restituta. Sono tra i più importanti di tutta la Campania, anche perché sono qui conservati molto oggetti dal valore inestimabile.

Un tipico esempio è dato dalla Coppa di Nestore, che risale a prima del più importante sito di Cumama che ben presto perse di importanza a causa dell’instabilità sismica e vulcanica dell’isola.