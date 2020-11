Campania in bilico tra zona rossa e arancione

“L’ultimo allarme è partito dai medici di famiglia: “La zona rossa in Campania è necessaria”. E’ imminente la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha in corso contatti continui con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Quel che appare certo è il passaggio dalla fascia gialla ad una arancione per tutta la Campania o addirittura rossa, ma solo per Napoli e Caserta”. È quanto riferisce La Repubblica.

Tutto dipende dal confronto tra il ministro e il governatore avvenuto in mattinata. Speranza difatti può decidere sull’intera regione, ma non sulle singole province, decisione che nel caso andrebbe definita con De Luca. Fonti romane fanno sapere che probabilmente solo in serata si conosceranno le novità.

Intanto sempre La Repubblica fa sapere che i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione, nel corso di una ispezione, hanno denunciato il titolare di una cooperativa onlus aggiudicataria del servizio di trasporto del 118 per le Asl di Napoli e Caserta. I Nas hanno infatti rilevato la mancata applicazione delle procedure sull’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro per il rischio Covid-19 per i dipendenti e i volontari impiegati. Il