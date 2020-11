Buonabitacolo: oggi l’addio a Velia Del Prete

BUONABITACOLO. È il giorno dell’addio a Velia Del Prete. Aveva 80 anni, è scomparsa ieri nella casa di riposo ubicata nel piccolo comune del Vallo di Diano. Era stata contagiata dal covid. In paese era conosciuta da tutti ed erano in tanti a volerle bene, prova ne è un bellissimo gesto d’amore collettivo reso concreto dall’adesione di tante persone alla colletta promossa ieri dal Comune.

L’ente aveva chiesto un contributo per sostenere le spese per il funerale.

In tanti hanno donato del denaro e c’è chi si è invece fatto carico delle spese per il loculo e per la lapide.